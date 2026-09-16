Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yaparak piyasa işleyişini bozan firmalara düzenlenen operasyonun ardından son olarak sebze-meyve hallerinin büyük tedarikçilerine de soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dahilinde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kapsamlı bir rapor hazırladığı aktarıldı.

8 LİRA YERİNE 24 LİRA!

Bin 29 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığının incelendiği belirtildi. Hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdiklerinin tespit edildiği öne sürüldü. Raporda yer alan çiftçilerin ifadelerine göre, adına 759 bin 776 liralık makbuz düzenlenen C.S., ürünlerini 8-9 liradan sattığını, makbuzlarda ise kilogram fiyatının 18.70-23.95 lira arasında gösterildiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DE MAKBUZ DÜZENLEMİŞLER

Raporda adı geçen şirketlerden birinin, 1 Ocak 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında, ölüm kaydı bulunan bazı kişiler adına müstahsil makbuzu düzenlediği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Şirketin, söz konusu kişilerden tarımsal ürün alımı yapmış gibi kayıt oluşturduğu belirlendi.