Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştirdiği yöntemde Çin lahanası, muz kabuğu, portakal kabuğu, balkabağı ve deniz yosunu gibi gıda atıkları kullanıldı. Çalışmayla, büyük miktarlara ulaşan gıda atıklarının farklı alanlarda kullanılabilecek dayanıklı malzemelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

ÖNCE KURUTULUP SONRA PRESLENİYOR

Üretim sürecinde gıda atıkları önce kurutuluyor, ardından toz haline getiriliyor. Elde edilen malzeme yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenerek sert bloklara dönüştürülüyor. Araştırmacılar yöntemi geliştirirken plastik üretiminde kullanılan sıcak presleme tekniklerinden yararlandı.

Denemelerde kullanılan gıda türlerinin büyük bölümü herhangi bir plastik veya çimento eklenmeden katı bir malzemeye dönüştürülebildi. Bazı hammaddelerde dayanıklılığı artırmak amacıyla nişasta ve farklı katkı maddeleri de denendi.

En dikkat çekici sonuç ise Çin lahanasından elde edilen malzemede görüldü. Yapılan testlerde bu malzemenin eğilme dayanımının geleneksel betonun yaklaşık 3,5 ila 4 katına ulaşabildiği bildirildi. Muz kabuğu, portakal kabuğu ve diğer bitkisel atıklardan hazırlanan örneklerde de sert ve dayanıklı yapılar elde edildi.

AYLARCA AÇIKTA KALDI, BOZULMADI

Gıda kökenli olması nedeniyle malzemeyle ilgili en önemli sorulardan biri çürüme ve bozulma riskinin bulunup bulunmadığıydı. Araştırmacılar ürettikleri örnekleri yaklaşık dört ay boyunca oda sıcaklığında açık havada bıraktı. Bu sürenin sonunda malzemelerde belirgin bir çürüme veya böceklenme görülmedi.

Geliştirilen malzemenin yalnızca yapı sektöründe değil, mobilya, mutfak eşyaları ve farklı ürünlerin üretiminde de değerlendirilebileceği düşünülüyor. Kullanılan hammaddenin türüne göre malzemenin doğal renginin ve bazı durumlarda kokusunun da korunabildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, yöntemin gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyor. Ancak malzemenin gerçek yapılarda betonun yerine kullanılabilmesi için uzun süreli dayanıklılık, suya ve hava koşullarına karşı direnç, yangın güvenliği ve seri üretim gibi konularda daha kapsamlı testlerin yapılması gerekiyor.