Ev kadınlarından gastronomi dünyasına kadar geniş bir kesimin vazgeçilmez temizlik rutini olan sirkeli su, sebze ve meyve hijyeninde ezberleri bozacak bir tartışmayla gündeme geldi. Mutfaklarda yıllardır uygulanan sirkeli suda bekletme alışkanlığının sebzeler üzerinde yarattığı tahribat ve beklenmeyen yan etkiler uzmanların radarına takıldı. Yapılan araştırmalar ve gıda güvenliği uzmanlarının değerlendirmeleri, sirkeli suyun sanıldığı kadar mucizevi bir dezenfektan olmadığını, aksine bazı sebzelerde telafisi güç kayıplara yol açtığını gösteriyor.

SİRKEDEKİ ASİT BÜTÜN VİTAMİNLERİ PARÇALIYOR

Sirkenin yüksek asidik yapısı, taze sebzelerle temas ettiği andan itibaren fizyolojik ve besinsel değişimleri tetikliyor. Sirkedeki asit, özellikle yapraklı yeşilliklerde bulunan C vitamini gibi suda çözünebilen hassas vitaminlerin parçalanmasına ve besin değerinin hızla kaybolmasına neden oluyor. Aynı zamanda asitli ortam sebzelerin hücresel yapısını da bozarak dokularının yumuşamasına, tazeliğini kaybetmesine ve doğal lezzetinin sönmesine yol açıyor.

PESTİSİT KİMYASALLARINI SEBZEYE HAPSEDİYOR

En büyük yanılgı ise sirkenin tarım ilaçlarını yok ettiği düşüncesinde yatıyor. Oysa sirke, bazı pestisit türleriyle reaksiyona girerek bu tarım ilaçlarının sebzenin dokusuna ve yüzeyine daha güçlü yapışmasına, hatta sebzenin içine hapsolmasına sebep olabiliyor. Hijyen tarafında da durum sanıldığı gibi işlemiyor; sirke bazı hafif bakterileri etkisiz hale getirse de zararlı mikroorganizmaların ve parazit yumurtalarının tamamını öldürmede yetersiz kalıyor. Üstelik bazı dirençli bakteriler sirkeli ortamda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

KESİN ÇÖZÜM SIRKEDE DEĞİL KARBONATLI SUDA

Gıda güvenliği uzmanları, sebze ve meyve temizliğinde en etkili ve zararsız yöntemin bol akar su altında mekanik sürtünmeyle, yani ovalayarak yıkamak olduğunu vurguluyor. Tarım ilaçları ve kalıntılardan tam anlamıyla arınmak isteyenler için ise sirkeli su yerine karbonatlı su veya sebzeler için özel olarak geliştirilmiş doğal temizleyiciler en güvenli alternatif olarak öne çıkıyor.