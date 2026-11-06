Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak anılan davada Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararı, istinaf mahkemesi tarafından usulden bozuldu. Kararın ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından kurduğu mahkumiyet kararına ilişkin istinaf incelemesini sonuçlandırdı. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin karar kurarken birleşen dosyalara dair bilgilere yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını ve yargılama sürecinde usul hükümlerinin uygulanmadığını belirterek kararın bozulmasına hükmetti. Dosya, yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

MÜTALAADA 211 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Bozma kararının ardından yargılama İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı. Duruşmada cumhuriyet savcısı celse arasında hazırladığı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcılık mütalaasında, Seçil Erzan’ın 3 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle 'nitelikli dolandırıcılık'; aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıldan 211 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER 5 SANIK İÇİN İSTENEN CEZALAR

Mütalaada dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında talep edilen hapis cezaları şu şekilde sıralandı:

Tutuksuz sanık Nur Erkasap hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar,

Ali Yörük hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar,

Atilla Yörük hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar,

Nazlı Can hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 8 yıldan 30 yıla kadar,

Hüseyin Elibol hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA 7 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı 7 Aralık 2026 tarihine erteledi.