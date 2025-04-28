Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan davasında ara celse açıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanırken, Fatih Terim’in şoförü mahkeme salonunda hazır bulundu.

'BEN UMUT'TAN HİÇBİR ZAMAN 7 BUÇUK MİLYON GİBİ BİR PARA TESLİM ALMADIM'

Tanık olarak dinlenen Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze, "Para verdim, para da aldım, Fatih hoca adına da aldım. 100 bin liram vardı, bankaya gidip Seçil Hanım’la görüştüm, bana ‘değerlendirelim’ dedi, mantıklı geldi, kendisine verdim. Fatih Bey’in adına para yatıyordu bana, ben de o paradan veriyordum. Ben sadece Fatih Terim’in getir götür işlerini yapıyordum. Bankadan para alıp Fatih Terim’e götürdüğüm de olmuştur, hatırlamıyorum. Fatih Terim hiç bankaya gitmezdi, genelde ben giderdim. Daha önce banka çalışanlarından birisinin eve gelip para getirdiğine bir kere şahit oldum. Ayrıca Göktürk’e hiç gitmedim. Oradan hiç para almadım" dedi. Seçil Erzan’ın, "Ben Umut’tan hiçbir zaman 7 buçuk milyon gibi bir para teslim almadım, bana nerede teslim etmiş?" diye sorması üzerine Umut Akgöze, "7 buçuk milyon lirayı Florya Şubesi'nde teslim ettim, hatta parayı taşımak için güvenlikten yardım aldım. Paranın hacminden dolayı hatırlıyorum, eminim" dedi. Mahkeme heyeti, 1 Eylül 2022 ile 7 mart 2023 arasındaki baz istasyonu kayıtlarının istenmesine karar verdi.