Yüksek karlı 'fon vaadiyle' aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişinin dolandırıldığı ileri sürülen dosyada yeni gelişme yaşandı.
Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, İstinaf mahkemesine gönderilen dosyada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan'a verdiği 102 yıl 4 ay 2 gün hapis cezasını bozdu.
Diğer sanıklar yönünden de mahkeme, farklı gerekçelerle bozma kararları verdi ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
NE OLMUŞTU?
Kamuyounda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya ve Selçuk İnan gibi tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin dolandırıldığı iddia edilen tutuklu banka şube müdürü Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmıştı.
Mahkeme; Seçil Erzan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 102 yıl 4 ay 2 gün hapis ve 753 bin lira para cezası vermişti.