Yüksek karlı 'fon vaadiyle' aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişinin dolandırıldığı ileri sürülen dosyada yeni gelişme yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, İstinaf mahkemesine gönderilen dosyada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan'a verdiği 102 yıl 4 ay 2 gün hapis cezasını bozdu.

Diğer sanıklar yönünden de mahkeme, farklı gerekçelerle bozma kararları verdi ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.