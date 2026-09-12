Daha önce 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira para cezasına çarptırılan Denizbank şube Müdürü Seçil Erzan, duruşmada sert konuşma yaptı.

Fon tabir edilen olayda asıl mağ durun kendisi olduğunu söyleyen Seçil Erzan şunları söyledi:

-Adil yargılanmadığımı düşünüyorum. 3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi.

-Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Kimse ye benim borcum yok ama borçlu durumunda bırakıldım.

-Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. Ben her şeyimi verdim. Bir liram bile yok.”

ARDA TURAN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

-Arda Turan’ın hiçbir alacağı yoktur. 6,5 milyon dolara 1 ayda 7.5 milyon dolar aldığı halde, sun duğu belgede 13 milyon USD ya zan faizli tutarı, ‘6.5 milyon dolar alacağım kaldı’ diyerek gerçek dışı beyanda bulundu. Küfür etti.

-İki katını alamadığı için ‘Pa ramı alamadım, ben zaten faize karşıyım herkes bilir’ dedi, ancak yazışmalarımız tam tersidir.

-Bu bir sistemse bu sistemi yö neten kim? 1’e 5 imkansızken 1’e 5 veren başka Seçil Erzan yok.

- Parayı ödeyemedim, ödemek için her şeyimi sattım.

"PARA İÇİN ÖLDÜRMÜYORLAR"

-Arkadaşlarımın ödemelerini yapamadım. Annemin babamın bütün her şeyini sattım.

-Bana, “yukarıdan baskı var tutuklanacaksın” dediler. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluğu na devam kararı verdi.

Seçil Erzan, paraları ödemek için tefeciler den aldığı borç yüzün den başına gelenleri de anlattı:

-Kaçtığımı söyle diler ama ben kaçma dım. Ailemin yanına Çorlu’ya gittim.

-Benden para almak isteyenler ka pıya dayanmıştı. Darp edildim, annemin gözünün önünde bana senetler imzalattılar.

-Öldürmüyorlar ölmek lüks. O parayı bulacaksın. Hiç kimsenin iradesini fesada uğratmadım.