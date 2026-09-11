İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

KARARIN BOZULMASINA HÜKMETTİ

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Erzan, hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu Seçil Erzan, mahkemeye bulunduğu cezaevinden getirildi.

‘KİMSEYE BORCUM YOKTU’

Mahkemede savunma yapan Seçil Erzan, "3 yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi, hep aleyhime kararlar verildi. Daha önce yargılandığım mahkemede, savcılıkta verdiğim beyanlarla diğer ifadelerim arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle yalnızca savcılık beyanlarım esas alındı. Yeterli hukuki desteği alamadım, yönlendirmelerle ifade verdim. O sabah telefonumu kapattım ve izinliydim. Çorlu’ya gittim. Kendimde değildim, telefonumu açamıyordum. Benden para almak isteyen, kapıma dayanan insanlar vardı. O gün annemin gözleri önünde darbedildim ve senetler verdim. Kimseye borcum yoktu ancak borçlu duruma düştüm” dedi.

‘ANNE VE BABAMIN BÜTÜN MAL VARLIKLARINI SATTIM’

Erzan ayrıca, “Savcıya giderek her şeyi anlatmaya çalıştım fakat söylediklerim bağlamından koparıldı. Banka avukatı, ‘Yukarıdan baskı varmış, tutuklanıyorsun’ dedi. O gün korku ve baskı altında herkese fon olduğunu söyledim. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılabilecek bir davranışım yok. Arda Turan’ın benden tek kuruş alacağı varsa bana ceza verin. Bana verdiği parayı 15 gün içinde geri aldı. Kimsenin iradesini fesada uğratma kastım yoktu. Arkadaşlarımın geri ödemelerini yapamadım. Annemin ve babamın bütün mal varlıklarını sattım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.