İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Seçil Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verdiği hükmü değerlendirdi. Daire, birleşen dosyalara ilişkin bilgilerin gerekçeli kararda yeterince yer almamasının denetimi güçleştirdiğini belirterek istinaf başvurularını haklı buldu. Ayrıca yargılama sırasında bazı usul kurallarının eksik uygulandığına dikkat çeken mahkeme, kararın kaldırılmasına hükmetti.

USUL EKSİKLİKLERİ NEDENİYLE BOZULDU

Öte yandan dosyada yer alan bazı sanıklar hakkındaki mahkûmiyet kararları da usul eksiklikleri nedeniyle bozulurken, bazı sanıklar yönünden verilen hükümler hukuka uygun bulunarak onandı.

TERİM’İN DOSYASI AYRILDI

Dava sürecinde dosyaların bir kısmı da ayrıldı. Seçil Erzan’ın aralarında Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Buse Terim’in de bulunduğu çok sayıda müştekiye yönelik eylemlerinin uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi ihtimali nedeniyle ilgili dosyalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Fatih Terim’e yönelik iddialara ilişkin dosya ise diğer dosyalardan ayrılarak ayrı bir süreçte ele alınacak.

Kararın ardından dosya yeniden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, yargılamanın 11 Eylül Cuma günü yeniden başlamasına karar verdi.