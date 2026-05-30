CHP, bugün Ankara’da aynı saatte düzenlenecek iki farklı bayramlaşma programına hazırlanıyor.

İki programın başlama saati de 14:00 olarak belirlendi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde halka hitap edecek.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

TÜM ÜLKEDEN OTOBÜS SEFERLERİ

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek programa yönelik hazırlıklar kapsamında, katılımın artırılması amacıyla Türkiye’nin farklı illerinden otobüslerle ulaşım organize edildi.

ÖZEL GÜVENPAR'TA

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı da CHP lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden halka hitap edecek

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da halka sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

Özel çağrısında "Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Yarın Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada, omuz omuzayız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

-Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. “Kirli koltuk kapma - paylaşma” ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir.