CHP'ye mahkeme tarafından 'Mutlak Butlan' kararıyla atanan Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel'e yakın isimlerin ihracını istedi.

İhracı istenen 9 vekilin isimleri şöyle: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut

TBMM'DE TOPLANTIYA GİRDİLER

Kararın duyulmasının ardından ihracı istenen vekiller TBMM'de değerlendirme toplantısına başladı. Seçilmiş CHP yönetiminin Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste açıklama yaptı.

Zeynel Emre şu ifadeleri kullandı:

"- Kıymetli yurttaşlarımız, değerli CHP'li ailem, bir kimsenin partide görevli üyenin görevlinin genel başkan yardımcısının nasıl disipline sevk edileceği tüzüğümüzde açıktır. İki tüzükte de maddede değişiklik yok. Eskisini okuyalım, disiplin kurulu görevleri madde 62, yetki madde 63, Parti Meclisi istemi üzerine diyor. Son tüzük var, hangisini kabul ederlerse madde aynı şekilde duruyor. Peki ortada bir PM kararı var mı? Yok. Burada son toplantıda ifade ettik. Halka rağmen siyaset olur mu?

"ARKANIZDA VEKİL VE PM DESTEĞİ YOK"

"- Bir mahkeme göreve getiriyor arkanızda vekil desteği yok, PM desteği yok. Üye desteği yok. Her türlü kararları alacağım diyorsunuz. Biz imza topluyoruz, yaklaşık 900 imza süresinin bitmesini bekliyoruz. PM salt çoğunluğunun olağanüstü kurultay kararı alma hakkı var. Biz PM toplantısına gideceğimizi açıkladığımızda PM üyelerinin çoğu bu kumpas karşısında partisini savunmak konusunda hemfikir.

- 9 arkadaşımızı neden alelacele disiplin diye açıklıyorlar? Çünkü bu arkadaşlarımız PM üyesi. Birlik bütünlük açıklamalarının yalan olduğu ortaya çıktı."

"ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ NEDEN YAPTIK?"

- Bu kararı verenler anayasayı kanunları tüzüğümüzü teamüllerimizi çiğnediler. Bu kararı verenler geçmişte yaptıkları adalet yürüyüşünü çiğnediler. İtirazlar çiğnediler. Biz Adalet Yürüşünü niye yaptık. O zaman cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu için de "Aklansın gelsin" diyebilirdik. Demedik çünkü o da haksız şekilde tutuklanmıştı.

- Enis Berberoğlu casus değildi, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan terörist değildi. Biz bunları partiden ihraç mı ettik. Aziz Kocaoğlu 300 yıllar yargılanırken git aklan gel mi dedik. Bakın sadece koltuk uğruna makam uğruna belli sayıda insan gayri hukuki şekilde gelsin partiye çöksün. Partiyi yönetmeye çalışsın."

"HUKUK İŞLİYORMUŞ GİBİ İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"

- Bu CHP'nin kişisel meselesi değildir. Topluma denilmektedir ki, senin seçtiklerin değil bizim istediklerimiz görev yapar. Bu mesele bir yanlış mahkeme kararı ile işletilemez. Hukuka aykırı uygulamalar görüyoruz.

- Yok sokağı hareketlendiriyorlar yok bilmem ne. Bu kararı verenler toplumu bu yola sevk edenlerdir. Biz haklarımızı kullanarak siyaset yapmak istiyoruz. Biz yine sanki hukuk işliyormuş gibi konuyu yargıya taşıyacağız. TBMM Başkanlığına da grup olarak Grup Başkanvekillerimizin görev başında olduğunu belirten yazı göndereceğiz.

"İSTESEK PARTİ MECLİSİ'Nİ DÜŞÜRÜRÜZ"

- Biz istesek Parti Meclisi'nden istifa eder ve o Parti Meclisi'ni düşürür ama dedik ki yarın gidelim ve bu yanlıştan döndürmek için haklarımızı arayalım. Biz yapıcı yerde yer alalım. Bizim arkamızda saray var, kanun tüzük dinlemeyiz diyenler varsa da Türkiye öyle bir ülke değil. Uzun yıllar demokrasi mücadelesi vermiş demokrasi kültürü olan bir ülkedir. Parti liderlerinin birbirine saygı gösterdiği bir ülkedir. Türkiye'yi kimse totaliter rejimle yöneteceğini düşünmesin bu olmaz.

- Vicdan sahibi herkes sokakta bizi gördüğünde haklısını diyorlar. Partililerin yüzde 99'u bir arada mücadele ediyor. Biz bu kumpasların da üstesinden geleceğiz. Mücadelemize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla değerlendirme toplantısı devam ediyor."

"Bu Karar Benim İçin Onurdur"

Söz konusu disiplin hamlesine sert tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu yönetimini hedef aldı. Bulut, şu ifadeleri kullandı: