Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının görülmesine dün Silivri’de başlandı. Duruşma için sabahın erken saatlerinden itibaren Silivri yolunda yoğun araç trafiği oluştu. Davada 33’ü tutuklu toplam 200 sanık hakim karşısına çıkıyor. CHP’li yedi belediye başkanı da ilk kez hakim karşısında. Başkanların beşi tutuklu.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 704 yıl hapis istemiyle yargılanan itirafçı Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz. Davada hedef süre 2 bin 520 gün, yaklaşık 7 yıl olarak belirlendi. İlk duruşmanın 20 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor.

HAFTADA 5 GÜN

Mahkeme heyeti başkanı, davanın nasıl ilerleyeceğini şöyle açıkladı:

- Duruşmalar her gün saat 10.00 civarında başlayacak. 12.00 civarında mola verilecek.

- Haftanın 5 günü duruşmaların yapılması planlanıyor. Arada birer gün ara verilebilir.

- Cuma günleri duruşmalar, trafik koşullarına bağlı olarak öğlen saatlerine kadar devam edebilir.

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için Silivriye makam aracı ve beraberindeki koruma ordusuyla geldi. Aktaş, kendisini görüntüleyen gazetecileri jandarmaya şikayet etti.

AYLIK GELİRİM 250 BİN

Aktaş aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Tüm malvarlığım ve gelirime el konulduğu için şu anda bir gelirim yok” yanıtını verdi.

Avukatlar, Adana, Adıyaman ve Esenyurt Belediye Başkanlarının dosyalarının ayrılmasını talep etti. Aktaş’ın avukatı, “Dosyayı başka başka yerlere gönderirseniz birçok müteahhiti mağdur etmiş olursunuz” dedi. Mahkeme talebi reddetti.

ADLİ SİCİL KAYDIM YOK

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de adli sicil sorusuna, “Sabıkamı sormadınız ama geçen hafta tüm Türkiye’nin, kamuoyunun vicdanlarını yaralayan bir hukuk katliamı ile hakkımda mahkumiyet kararı verildi. Üst mahkemede kararın bozulacağına inanmakla beraber karar kesinleşmediği için adli sicil kaydım yoktur” cevabını verdi.

İlk gün kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu. Savunmalar bugün.

Tostçuluktan gelen müteahhit

Verdiği ifadelerle CHP’li başkanları tutuklatan Aziz İnsan Aktaş, duruşma salonuna 15 kişilik koruma ordusuyla geldi. Tutuksuz yargılanan Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. İlk gün söylediğim gibi, kaçmadım buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım” dedi.

DEVLET VERDİ

Aktaş VIP girişini kullandı. Aktaş’ın avukatı tepkiler üzerine “Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar” dedi.

HAKİM KAPISINDAN ÇIKTI

Avukat Hüseyin Ersöz ise, Aziz İhsan Aktaş’ın sanığı olduğu ve kendi ismiyle anılan davaya korumalarla gelmesine ilişkin şunları söyledi:

“Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların birer yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş’ın özel korumalarla duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz.”

Aziz İhsan Aktaş, duruşmanın tamamlanmasının ardından yine korumalarıyla hakim-savcı kapısından çıkış yaptı.

Diyarbakırlı olan Aktaş, 2006-2010 arasında MEB’den kantin ihaleleri almıştı. Geçimini tost, tavuk döner ve bisküvi satarak sağlıyordu.

Fotoğraf yapay zeka ile oluşturuldu

Başkanım Evrim’in tahliye ceketini giy

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş davası öncesinde bir paylaşım yaptı ve uğurlu hale gelen “Tahliye ceketinden” söz etti. “Bu hafta koğuşta duruşması olan tek kişi benim” diyen Tekin’in paylaşımı şöyle: “Uzun iddianame bekleyişleri koğuşlarda sancılıdır. Duruşma haftası geldi mi, koğuşta herkes bilir. O hafta yalnızca sanık değil, bütün koğuş yargılanır.

Kuaför, fön, makyaj...

Tutuksuz yargılama, tahliye temennileri, dualar başlar. Aylar sonra ilk kez özgürlüğe açılabilecek bir kapı ihtimaliyle, insanlar aynanın karşısına geçip kendi yüzlerini yeniden hatırlar. Tatlı bir telaş sarar koğuşu. Bakım grupları kurulur: Kuaför, fön, makyaj... Ne giyilecek? Ceket var mı? Ayakkabı geldi mi? Hep bir şeyler eksiktir.

Bu hafta koğuşta duruşması olan tek kişi benim. Sekiz ay sonra benim için başladı bu telaş. Saçlar boyanıyor, fön çekiliyor. ‘Tahliye ceketi’ konuşuluyor. ‘Başkanım,’ diyorlar, ‘Evrim’in tahliye ceketini giy. Geçen hafta Ayşe onu giydi ve tahliye oldu.”

Zeydan Karalar’a destek pankartları

12 yıl hapsi istenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi çevresine Zeydan Karalar’a destek pankartları yerleştirildi.

Pankartlarda “Senin için geldik, seninle döneceğiz” yazısı yer aldı. Duruşmada ise Zeydan Karalar için “Adana gibi Başkan” tezahüratları yapıldı. Duruşmanın ilerleyen bölümünde söz alan Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin avukatları, yargılamanın İstanbul’da yapılmasına itiraz ederek yetkisizlik ve tefrik (dosyanın ayrılması) talebinde bulundu, reddedildi.

992 milyonluk salon tam gaz

Silivri’ye İmamoğlu duruşmaları için inşa edilen dev mahkeme salonu da görüntülendi. 407 kişinin yargılanacağı dava için Silivri’de inşa edilen yeni duruşma salonunun maliyeti 992 milyon TL.

ALTISI TUTUKLU YEDİ BAŞKAN YARGILANIYOR

Yargılananlar arasında altısı görevden uzaklaştırılan yedi belediye başkanı var. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmişti. İstenen cezalar şöyle:

-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 515 yıl

-Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 12 yıl

-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: 15 yıl

-Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 9 yıl

-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 12 yıl

-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 12 yıl

-Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: 12 yıl