CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anket sonuçlarını açıklayarak 'erken seçim' çağrısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil" diyerek yanıt verdi.

"Şu anda Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir" diyen Erdoğan'ı kızdıracak sonuç geldi.

Piar Araştırma Şirketi, 26 ilde 3 bin 160 kişinin katılımıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği temmuz ayı anket sonuçlarını yayımladı.

Şirketin son anketine göre, CHP birinci, AKP ise ikinci parti oldu.

Sonuçlara göre, CHP yüzde 32,5’lik oy oranıyla Türkiye’nin en çok desteklenen partisi oldu, AKP ise yüzde 30,2 oy oranında kaldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle: