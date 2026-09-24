Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen seçimlerde skandal boyutunda bir hile iddiası patlak verdi. Tanca-Asilah bölgesinde yer alan Kudüs Okulu'ndaki oy verme merkezinde, bir şahsın sandıklara toplu halde önceden basılmış oy pusulaları atmaya çalıştığı sırada yakalanması ortalığı karıştırdı.

Yüzlerce işaretli oy pusulasının güvenlik güçleri ve yetkililerce ele geçirilmesinin ardından, mühürlü pusulaların seçim merkezinin dışında elden ele gezdirildiğini gösteren görüntülerin internete düşmesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Yerel basının elde ettiği görüntü ve bilgilere göre, sandığa zorla atılmak istenen tüm pusulalarda Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin (PAM) amblemine önceden "X" işareti konulduğu tespit edildi.

Belgelerde hem yerel listenin temsilcisi hem de bölge konseyi üst düzey yöneticisi olan isimlerin yer aldığı kutucukların işaretlenmiş olması hile iddialarını doğruladı. Olayın ardından şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sandıkta görevli bağımsız gözlemciler ve muhalif temsilciler durumu adli tutanak altına aldırarak oy verme sürecinin şaibeli hale geldiğini ilan etti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar beklenirken, bölgedeki seçim sonuçlarının tamamen iptal edilmesi ve Tanca-Asilah bölgesinde sandıkların yeniden kurulması ihtimali ağırlık kazanmış durumda.