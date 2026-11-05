Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin ardından yönetim üzerindeki tartışmalar büyürken, eleştirilerin önemli bir bölümü İran savaşını destekleyen Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yöneldi.

‘GÖREVDE TUTMAK İÇİN HER TÜRLÜ NİYETİM VAR’

ABC muhabiri Jonathan Karl'a konuşan Trump, Hegseth'in görevden alınması yönündeki talepler hakkında, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var" dedi.

‘RAHATSIZLIKLAR ALIYORUM’

Hegseth'e yönelik rahatsızlıkların kendisine de iletildiğini belirten Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Demokratların yeni Kongre döneminin ocak ayında başlamasından önce farklı bir savunma bakanı adayının Senato'dan onay almasının daha kolay olabileceğine dikkat çekti.

ABD'DE ARA SEÇİM SONUÇLARI CUMHURİYETÇİLERİ SARSTI

ABD'de seçmenler 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde yalnızca valilik ve yerel yönetim pozisyonları için değil, Kongre'nin iki kanadındaki sandalyeler için de oy kullandı. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için yarışıldı.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Senatoda 54 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde ise 228 üyelik kazanarak Cumhuriyetçilere karşı önemli bir üstünlük sağladı.