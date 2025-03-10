Hakkari'nin Beşpınar Mahallesi'nde 2024 yılı Eylül ayında yapılan muhtarlık seçiminde kazananın yakınları, kaybeden adayın ailesiyle Kağıthane'de karşılaştı. Aralarındaki husumet yüzünden tartışmaya dönüşen olay, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 28 Ekim 2024 tarihinde Sultan Selim Mahallesi’nde yaşanan olayda, seçimi kazanan muhtarın yakını Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E. (25) adlı şahıslara silahla ateş açtı.

Ateş açan Mevlana D.’nin kurşunları, o sırada kuyumcuda bulunan Sedat A.’nın (32) işyerine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı, ancak kuyumcuda büyük panik yaşandı. Saldırgan, karşı tarafı bir süre silahla kovaladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından hızla çalışma başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, saldırganı kısa sürede tespit etti ve Mevlana D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, saldırganın poliste 20 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlana D., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.