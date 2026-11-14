Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaklaşan seçimler öncesinde yönetim ekibini yenilemeyi planladığı öne sürülüyor. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Merve Kılıç’ın aktardığı bilgilere göre, son dönemde gündeme gelen fon soruşturması sonrasında AKP kulislerinde kabine değişikliği beklentisi iyice güçlendi.

Parti içinde yeni bir sayfa açılmasına yönelik arayışlar ise hız kazandı.

Kabine Değişikliği İçin COP31 Sonrası İşaret Ediliyor

Parti kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasından önce de seçim hazırlıkları kapsamında kadrosunu güncellemeyi değerlendiriyordu.

Yapılacak yeni görevlendirmelerde sahada karşılığı bulunan ve aktif çalışan isimlere öncelik verilmesi planlanıyor. Yaşanan soruşturma sürecinin ardından kabine revizyonu gündemin ilk sırasına yerleşti. Olası değişim için Antalya’da 20 Kasım’a kadar sürecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) tamamlanması bekleniyor.

Kulislerde Öne Çıkan Seçim Takvimi Senaryoları

AKP içinde olası erken seçim tarihine dair farklı görüşler dile getiriliyor.

Kulislerde genel olarak Mayıs 2027 tarihi öne çıkıyor. Bununla birlikte, ekonomik ve siyasi gelişmelerin seyrine bağlı olarak Kasım 2027 tarihini daha gerçekçi bulan partililer de bulunuyor.

Seçimlerin normal takviminde, yani 2028 yılında yapılmasını savunan kanat ise önümüzdeki süreci bir toparlanma dönemi olarak görüyor. Bu görüşteki isimler, kalan sürenin şu adımlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor:

• Olağanüstü kongre düzenlenerek parti kadrolarının yenilenmesi,

• Fon krizine yönelik gerekli önlemlerin hızla hayata geçirilmesi,

• Ekonomideki temel sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi.

"Seçim Öncesi Tam Bir Temizlik Yapılmalı"

Parti kurmayları arasında, fon krizine ilişkin adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiği görüşü hakim.

Kurmaylar, krizin uzaması halinde kırılgan yapıda olan ekonominin daha da olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

Kamuoyundaki güvenin yeniden sağlanması için seçimlerden önce "tam bir temizlik" yapılarak yeni bir sayfa açılması gerektiği ifade ediliyor.

Merve Kılıç’ın haberinde ayrıca, daha önce gündeme getirilen olağanüstü kongre iddiasının parti kulislerinde güncelliğini koruduğu belirtiliyor.

Beklenen kabine revizyonunun ardından AKP genel merkez yönetiminde de kapsamlı bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor.