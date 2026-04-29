Fenerbahçe’de sular bir türlü durulmuyor. Büyük umutlarla başlanan her sezonun sonu, sarı-lacivertli camia için şampiyonluk kutlaması yerine kongre üyelerinin oy kullandığı sandık başında bitiyor. 2024’teki olağan ve 2025’teki olağanüstü genel kurul süreçlerini geride bırakan Kanarya, şimdi yeni bir dönemece giriyor. Sadettin Saran’ın sadece 7 ay süren başkanlığının ardından camia 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yeniden sandığa gidecek. Ancak bu seçim de nihai huzuru getirmeyecek; zira bu tarihte seçilecek başkan, tüzük gereği sadece 1 yıl koltukta kalabilecek.

FARK İYİCE AÇILDI

Fenerbahçe, 2027 yılında bu kez ‘olağan’ seçim süreciyle bir kez daha sarsılacak. Üst üste gelen bu idari belirsizlikler, camiayı sportif başarıdan uzaklaştırıp, iç çekişmelere sürüklüyor. Ezeli rakip Galatasaray ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dursun Özbek başkanlığında istikrarlı bir süreç geçiren sarı-kırmızılılar cumartesi günü Samsunspor’u mağlup etmesi halinde üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşacak. Cimbom toplamda 26. lig kupasını müzesine götürüp, 5. yıldızı göğsüne takarken, Fenerbahçe yıllardır 19 şampiyonluk ve 3 yıldızda kalmış durumda.