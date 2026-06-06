Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar kapsamında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yarın ara seçim gerçekleştirilecek. Seçmenlerin oylarıyla, bu yerleşim yerlerinin yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
İŞTE SANDIK KURULACAK BELDELER
Yarın sandık kurulacak olan ve belde statüsü kazanan yerleşim yerleri şu şekilde:
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Tokat / Reşadiye: Yolüstü ve Çevrecik
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Tokat / Almus: Bağtaşı
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Tokat / Yeşilyurt: Kuşçu
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Gümüşhane: Tekke
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Nevşehir / Ürgüp: Mustafapaşa
PUSULADA 27 PARTİ VAR
Seçim için gerekli katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partiden 27'sinin başvuru yaptığı bildirildi. Kura sonucuna göre birleşik oy pusulasında partilerin sıralaması şöyle olacak:
Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti.