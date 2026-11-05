Ancak savaş sebebiyle seçimleri kaybeden Trump için yeni saldırılar bir felaket anlamına geliyor.

İran ise anlaşma durumunda zayıf görünen Trump'tan veremeyeceği taleplerde bulunabilir bir konumda.

Ablukayı sürdürmek ise bir zaten sabrı kalmamış olan ABD halkından "daha fazla sabretmelerini "istemek" anlamına geliyor. Uzmanlar İran'ın ablukaya aylarca daha dayanabileceğini vurguluyor.

Dünyayı ekonomik bir burhana sürükleyen ve ABD halkını yoksulluğa sürükleyen Trump, İran tarafından köşeye sıkıştırıldı.