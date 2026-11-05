ABD ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin açık ara farkla kaybetmesinin ardından İran'da savaş başlatan ABD Başkanı Donald Trump için zaman doldu.
Axios'a konuşan uzmanlara göre İran konusunda önündeki 3 seçeneği değerlendiren ABD Başkanı ne yaparsa yapsın bir facia tablosundan kaçamıyor.
Buna göre ABD Başkanı'nın önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlar, sırasıyla bir saldırıya onay vermek, İran ile anlaşmak ve anlaşma veya saldırı yapmadan İran'a karşı olan ablukayı muhafaza etmek.
Ancak savaş sebebiyle seçimleri kaybeden Trump için yeni saldırılar bir felaket anlamına geliyor.
İran ise anlaşma durumunda zayıf görünen Trump'tan veremeyeceği taleplerde bulunabilir bir konumda.
Ablukayı sürdürmek ise bir zaten sabrı kalmamış olan ABD halkından "daha fazla sabretmelerini "istemek" anlamına geliyor. Uzmanlar İran'ın ablukaya aylarca daha dayanabileceğini vurguluyor.
Dünyayı ekonomik bir burhana sürükleyen ve ABD halkını yoksulluğa sürükleyen Trump, İran tarafından köşeye sıkıştırıldı.
Haftalardır seçimlerin ardından savaşı bir şekilde sona erdireceğini belirten Trump'ın bundan sonraki adımını kabinesi bile bilmiyor.
Axios'a konuşan eski bir danışmanı, "Ara seçimleri kaybetmek bir yana, Trump iki kez kaybeden taraf gibi görünmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu durum kabine içinde çatlaklara da sebep oldu. Başkan Yardımcısı Vance ise çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır mağlubiyetinden doğrudan savaşı sorumlu tuttu.
Vance, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkanın kendisi de dün gece bunu söyledi. Eğer buna değdiğini, Senato'yu önümüzdeki 6 yıllığına kaybetmeye değdiğini savunmak istiyorsanız, buyrun yapın. ... Ancak herkes neden kaybettiğimizi biliyor. Ve bundan sonra nereye gideceğimize dair yapılacak her dürüst konuşma buradan başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Vance ayrıca ABD'nin İsrail ile olan ilişkisinin Cumhuriyetçiler adına ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Vance İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'her konuda yanıldığını söyledi.
Son aylarda Trump'ın yakın çevresinde savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması yönünde bir gruba öncülük eden Vance, bir anlaşma yapılması gerektiğini savunuyor ve Netanyahu'nun savaşı sürdürme talebini reddediyor.
Üst düzey yetkililerin birçoğu bu görüşü paylaşırken, Trump'ın daha önce Netanyahu'nun baskısıyla seçim öncesi saldırı düzenlemeyi düşündüğü ancak beklemeyi seçtiği, buna karşın danışmanlarının tavsiyesine rağmen geçen haftaki İsrail seçimlerinde Netanyahu'yu desteklediği kaydedildi.
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Çarşamba günü gazetecilere konuşan Trump, savaşın benzin fiyatlarını artırması nedeniyle Vance'in analizinin büyük ölçüde doğru olduğunu kabul etti ancak gerektiğinde aynı adımı tekrar atacağını belirterek, "Başka seçeneğimiz yoktu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz." dedi.
Trump, savaşı ne zaman bitireceği yönündeki soruya ise "Ne zaman istersem. Ancak bunun doğru bir şekilde yapılması gerekiyor, çünkü nükleer silaha sahip olamazlar." yanıtını verdi.
İranlı yetkililer ise seçim sonuçlarını savaşı kazanmakta olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mohsen Rezaei, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İran milleti Trump'a savaş alanında ve Hürmüz'de stratejik bir yenilgi, Washington'da ise SİYASİ BİR YENİLGİ yaşattı. Bu arada Amerikalılar onun savaşının faturasıyla baş başa kaldı. İran'a meydan okuyan herkes savaş alanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.
Uzmanlar ve danışmanlar, İran'ın bu açıklamalarının Trump'ı askeri seçeneğe yöneltme ihtimalini artırabileceğini belirtiyor.
Bu esnada ABD bölgeye asker, gemi ve uçak yığılması yapmaya devam etti. Ordu, yeni bir saldırıya hazır olduklarını belirtti.
Eş zamanlı olarak Katarlı arabulucuların, çatışmalara dönüşü engellemek ve gelecek günlerde doğrudan temasları başlatabilmek amacıyla ABD ve İran'ın desteğini alacak bir taslak metin üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Bir kaynak, arabulucuların seçimden önce Beyaz Saray'a Trump'ın kaybetmesi halinde ne yapacağını sorduğunu, yetkililerin ise güvence veremediğini aktardı.
Bir ABD'li yetkili konuya ilişkin, "Herkese öncelikle seçimlerin bizim için nasıl sonuçlanacağını görmek istediğimizi söyledik." bilgisini paylaştı.
Diğer yandan Trump'ın "savaşsız ve anlaşmasız" statükoyu sürdürme ihtimali de değerlendiriliyor.
CIA Direktörü John Ratcliffe, Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer danışmanların, deniz ablukası ve ekonomik baskı kampanyasının uzatılarak İran üzerindeki baskının artırılmasından yana olduğu bildirildi.
Buna karşın değerlendirilen üç senaryonun da beraberinde ciddi zorluklar getirdiği kaydediliyor.
Seçim yenilgisinin ardından yeni saldırıların siyasi bir risk taşıdığı, anlaşma durumunda İran'ın konumunu güçlendirerek karşılanması güç talepler öne sürebileceği, ablukanın sürdürülmesinin ise ekonomik zorluklar yaşayan ABD kamuoyunun sabrını zorlayacağı ve Tahran'ın ablukaya aylarca dayanabileceği belirtiliyor.
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