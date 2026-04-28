Kulübün resmi sosyal medya hesabından olağanüstü seçimin 6-7 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Fenrbahçe'nin borsada işlem göre hisseleri gün içinde seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte yüzde 9,68 yükseldi. Fenerbahçe hisseleri 3,06 TL seviyelerini gördü. FENERBAHÇE'DE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Sadettin Saran, camiaya verdiği söz doğrultusunda kulübü yeni bir döneme taşımak için kritik bir adım attı. Saran yaptığı açıklamayla 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını resmen açıkladı. Saran'ın seçimde aday olmayacağı öğrenildi.

