ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin bir süredir devam ettiğini açıkladı. Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, temasların olumlu ilerlediğini söyledi. İran'a yönelik mesajı sorulan Trump, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşüyoruz." yanıtını verdi. Son 6-7 aydır hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyleyen Trump, petrol sevkiyatı açısından Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiklerini de belirtti. SEÇİM YENİLGİSİNDE İRAN SAVAŞI'NI İŞARET ETMİŞTİ Trump, 3 Kasım'daki ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Demokratlara karşı kaybetmelerinin büyük oranda İran Savaşı ve buna bağlı hayat pahalılığından kaynaklandığını dile getirmişti.

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