ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalının “60 Minutes” programına verdiği ve tamamı pazar günü yayımlanacak röportajın bir bölümünde seçimleri değerlendirdi. Kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi. Kabine üyelerine ilişkin değerlendirmesinde Trump, "Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." dedi. Ardından, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım." ifadesini kullandı. Açıklamalar, Trump'ın Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın özel kalemi olacağını duyurmasının hemen ardından geldi.

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