CHP Liderliğini Koruyor, AKP Takipte

Seçmenlere yöneltilen “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, siyaset sahnesinde önemli değişimlere işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 29,3’lük oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak bu oran, bir önceki ankete kıyasla yüzde 0,2’lik bir düşüş gösterdi.

AKP ise yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer aldı. AKP'nin bir önceki anket sonucunda yüzde 29,1 olan oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

DEM Parti'de Yükseliş, MHP’de Gerileme

MHP’nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, bir önceki ankette bu oran yüzde 8,6 seviyesindeydi.

Öte yandan, DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu. Partinin oy oranı yüzde 7,8’e yükselirken, önceki anket sonucuna göre 0,3 puanlık bir artış kaydedildi.

Zafer Partisi ve Yeniden Refah Yarışı Kızıştı

Yüzde 7 seçim barajına en fazla yaklaşan parti, yüzde 5,0 oy oranıyla Zafer Partisi oldu. Onu yüzde 4,9 ile Yeniden Refah Partisi takip etti. İYİ Parti ise yüzde 4,5’lik oy oranıyla bu iki partinin hemen arkasında yer aldı.

Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9’da kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5, Anahtar Parti yüzde 1,3 ve DEVA Partisi ise yüzde 1,2 oy oranına ulaştı.

Diğer partileri tercih edenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik hamlenin, yükselişte olan partileri yanına çekmekten geçtiğini gösteriyor. Siyasi partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.