ABD'nin Missouri eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet meclisi adayı Thomas Christopher Ross, rakibine karşı "uyuşturucu komplosu" kurmakla suçlandı.

37 yaşındaki Thomas Christopher Ross, Missouri eyalet meclisi Cumhuriyetçi Parti adayı. Ağustos ayında Temsilciler Meclisi'nin 161'inci Bölgesi için yapılan Cumhuriyetçi Parti ön seçimini rakibi Louise Secker'ı sadece 33 oy farkla geçerek kazandı.

Seçimin ardından federal savcılar, Ross hakkında tek bir suçlamadan oluşan bir iddianame hazırladı.

Missouri Batı Bölgesi ABD Savcılığı'na göre Ross, kampanya yöneticisiyle birlikte rakibini suçlu göstermek için haftalar süren bir plan yaptı. Plan, Secker'ın aracına veya çantasına, içinde bir poşet kokain ve reçeteli uyarıcı ilaç bulunan siyah bir naylon eldiven yerleştirmeyi öngörüyordu.

Kampanya yöneticisi daha sonra "anonim bir ihbar" yaparak polise Secker'ın üzerinde uyuşturucu olduğunu bildirecekti.

FBI'ın hazırladığı yedi sayfalık tutanakta, Ross'un kampanya yöneticisiyle şifreli mesajlaştığı ve rakibinin "aşırı derecede rezil olmasını" istediği ifade edildi.

PLAN UYGULANMADI

Planın, Ross'un Haziran 2026'da Güney Carolina'da tatilde olduğu sırada hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak plan uygulanmadı.

Soruşturma, kampanya yöneticisinin Missouri'nin Joplin kentinde polise başvurmasıyla başladı. FBI'ın devraldığı dosyada, kampanya çalışanının uyuşturucuların bulunduğu çantayı ve Ross'la mesajlaşmalarını savcılara teslim ettiği belirtildi.

Missouri Cumhuriyetçi Parti Başkanı Peter Kinder, Ross'a Temsilciler Meclisi adaylığından derhal istifa etmesi çağrısında bulundu.

Ross, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.