ABD Başkanı Donald Trump, 11 yıldır Cumhuriyetçi Parti'yi ve ardından ülkeyi dönüştüren siyasi hareketine damga vuran mitinglerine son vermeye hazırlandığını duyurdu.

Ara seçimler öncesinde Kansas eyaletinin Salina kentindeki son mitinginin açılışında konuşan Trump, "Bu gece kapatıyorum. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

Türkiye saatiyle bugün 20:00'dan sonra başlayacak ara seçimlerden önce 32 günde 30 miting gerçekleştiren Trump'ın 'mitingleri sona erdirme' kararı, Başkan için içler acısı anketleri değiştirememesinin ardından geldi.

2024 yılında popüler oyların neredeyse yüzde 50'sini alarak ABD tarihinin en ezici zaferlerinden birini kazanan Trump'ın kamuoyu desteği yüzde 32'ye kadar indi.

Başkan ne derse desin, ne yaparsa yapsın İran savaşının sürdüğü ve dünyanın ekonomik bir buhrana sürüklendiği bu dönemde seçmenleri tarafına çekemedi.

Şimdi kendisini "tüm zamanların en iyi Başkanı" olarak tasvir eden Donald Trump, endişeyle seçim sonuçlarını bekliyor.

'TANRI'NIN BAKICIYA İHTİYACI VAR'

Trump ise endişelerini "son mitinginde" bastırmaya çalıştı. Ancak eskiden topladığı kalabalıkları karşısında bulamadı.

Salina Bölge Havalimanı'ndaki konuşmasını tamamlamadan önce mitingleri benzersiz bir süreç olarak nitelendiren Trump, "Bunu 11 yıldır yapıyoruz ve hiçbir zaman bunun gibi bir şey olmadı, muhtemelen bir daha da asla olmayacak. Bir daha asla böyle kalabalıklar olmayacak. Bir daha asla bu his yaşanmayacak" dedi.

Kalabalıkların daha küçük ve sakin olduğu gözlense de müzikler ve ritüeller sürdürüldü. Elvis Presley, Frank Sinatra, Sinéad O’Connor ve Andrew Lloyd Webber müzikleri eşliğinde toplanan kalabalığa, Trump'ı "kurtarıcı, kahraman bir figür" olarak betimleyen videolar izletildi.

Bir videoda, "Ve 14 Haziran 1946'da Tanrı planladığı cennete baktı ve 'Bir bakıcıya ihtiyacım var' dedi. Böylece Tanrı bize Trump'ı verdi" ifadeleri kullanıldı.

5 BİN DOLAR VAAT EDİP SEÇMENLE DALGA GEÇTİ

Lee Greenwood'un şarkısıyla sahneye çıkan Trump'ın ortalama 90 dakika süren konuşmaları, Iowa'nın Dubuque kentinde 2 saat 2 dakikayı buldu.

Konuşmalarında basına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, ordunun ocak ayında Nicolás Maduro'yu hızla yakalamasından övgüyle bahsetti ve İran'a karşı savaşın iyi gittiğini, yakında sona ereceğini savundu.

Siyasi müttefiklerinin dış görünüşlerine değinen Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü koruması durumunda her yetişkin vatandaşa 5 bin dolarlık çek sözü verdi.

Ön saflara oturtulan izleyiciler bu sözler üzerine çoşkuyla alkışlarken, arka sırada oturan halk sessizce kendi aralarında konuştu.

Destekçilerinin bir kısmı, böyle bir meblağnın 349 milyon nüfuslu ABD'ye nasıl dağıtılacağını sorguladı. Asıl soru, bu paranın vergilerden çıkıp çıkmayacağı oldu.

Trump ise şu cevabı vermekle yetindi:

"Ne yazık ki Mar-a-Lago'da 5 bin dolara alabileceğiniz tek şey bir hamburger ve çok küçük bir tatlı olurdu. Dolayısıyla bunun muhtemelen akıllıca bir seçim olmadığını söylerdim"

ŞOV BİTTİ, SEÇMEN GEÇİM SIKINTISINA DÖNDÜ

Kansas'taki son etkinlikte çoğunluğu 30 yaşın altındaki gençlerden oluşan dinleyicilere seslenen Trump, "Sizi sonuncu ama en iyisi yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Peş peşe düzenlenen etkinlikler nedeniyle ses kısıklığı yaşayan Trump, "Tanrı ses tellerini yarattığında, onları 30 miting yapılsın diye yaratmadı" diyerek yoğun temposuna işaret etti.

Meksika sınırına örülecek duvarı simgeleyen tuğla desenli takım elbisesiyle bilinen destekçisi Blake Marnell'e de atıfta bulunan Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir gün o takımı giyeceğim. Ancak bu özel grup için olamaz, çünkü Sayın Senatör, bu işi tamamen kapatıyorum. Buradan gidiyorum. Biraz uyumam gerek. Bunlardan biraz fazla yaptım."

Gelgelelim bu şov sona erdikten sonra seçmen, ülkede artan yiyecek, benzin ve kira fiyatlarına, Orta Doğu'da süregelen bir savaşın yarattığı korkuya ve artan işsizlik endişesine döndü.

Son anketlerde ABD Başkanı'nın kamuoyu desteği yüzde 32'de ve selefi olarak değerlendirilen J.D. Vance'ın desteği de yüzde 38 olarak kaldı.

Onay oranlarında ise geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyaletlerde bile Trump'ın partisi geride kaldı, muhalefet olan Demokratlar önde ilerledi.

Seçimlerde büyük bir zafer kazanmaya hazırlanan Demokratlar, şimdi Trump'ı devirecek adayı öne çıkarmak için tartışmalar yaşıyor. Trump ise miting yorgunu bir şekilde Mar-a-Lago'daki malikanesine döndü.