İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul zirvesine katılarak konuşmasını yaptıktan hemen sonra hızla İsrail'e dönecek.
ABD'de yalnızca birkaç saat kalması beklenen Netanyahu'nun, uluslararası baskıların arttığı ve siyasi açıdan kritik bir dönemde gerçekleştireceği bu ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapması planlanmıyor.
Bu durum, Netanyahu ve Trump arasında esen soğuk rüzgarların bir kez daha kamuoyuna yansıdığı iddialarını beraberinde getirdi.
Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüğ, açıklamalarında düzenli olarak Türkiye'yi hedef alan Netanyahu ile görüşmemesi tartışmaları hararetlendirdi.
1 TONLUK 40 BİN BOMBAYA ENGEL GELDİ
Trump ve Netanyahu arasındaki tartışmalar, basına göre Netanyahu'nun saldırgan tavrı ve İran savaşının ABD için yıpratıcı geçmesiyle arttı. Bu süreçte Trump, Netanyahu'yu defalarca azarladı
İki hükümet arasındaki ilişkiler ise görünürde kaldığı yerden devam ediyor. ABD, İsrail'e olan silah yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
ABD'nin İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde ağır bomba satışını planlaması stratejik ortaklığın sürdüğünü gösteriyor.
Washington Post'un haberine göre paket, her birinden 20 bin adet olmak üzere tanesi 1 tonluk MK-84 ve BLU-117 bombaları ile 20 bin adet I-2000 sığınak delici harp başlığını kapsıyor.
Buna rağmen iki hükümet arasında pürüzler de mevcut. Ancak Semafor'un aktardığına göre, Senato onayına tabi tutulan satış, Senatör Jeanne Shaheen tarafından durduruldu.
DOSTLARIN ARASINA SAVAŞ GİRDİ
Üst düzey İsrailli diplomatik bir yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya ve savaşın seyrine yönelik artan öfkenin iki lider arasındaki ilişkilerin soğumasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
28 Şubat'ta başlayan İran'a karşı ortak savaşın ilk haftalarındaki coşkudan bu yana iki lider arasındaki yakın bağların zayıfladığını belirten yetkili, Washington ve Kudüs'ün çatışmaların nasıl ve ne zaman sonlandırılacağı konusunda giderek ayrıştığını vurguladı.
Savaşın yedinci ayında Netanyahu'nun İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırma ve Tahran yönetimine karşı halkı harekete geçirme hedeflerinin çoğu henüz gerçekleşmedi.
İran nükleer programının durumu belirsizliğini korurken, Tahran bölgedeki komşu ülkeleri ve ABD varlıklarını vurma kapasitesini sürdürüyor.
NETANYAHU TRUMP'TAN KAÇIYOR
Trump'ın huzursuzluğunun temelinde savaşın uzaması ve Hizbullah ile Hamas'la varılacak anlaşmaları dış politika başarısı olarak sunma arzusu yatıyor.
Trump, İran ile uzayan bir savaşın kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler için siyasi bir yük haline gelmesinden endişe ederken; Netanyahu ise güvenlik önlemlerinin seçmenler nezdinde popüler olması nedeniyle anlaşma yapmada acele etmiyor.
Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, pazar günü New York'ta düzenlenen Al-Monitor Live etkinliğinde, Başkan'ın İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye odaklanmaya devam edeceğini bildirdi.
Netanyahu'ya yakın bir kaynak Al-Monitor'a yaptığı açıklamada, "Netanyahu şu anda Trump'ın desteğinin kendisi için iyi olup olmadığından emin değil" diyerek, "Trump'ın İsrail'deki konumu altı ay önceki gibi değil" ifadelerini kullandı.