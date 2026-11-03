İran ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen ABD'ye ait savaş uçakları, pazartesi gecesi geç saatlerde İran'a ait Keşm Adası'nı bombaladı.

İran devlet medyası, pazartesi akşam saatlerinde Keşm Adası'nda birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirirken, yerel yayın organları patlamaların nedeninin belirsiz olduğunu aktardı.

The Wall Street Journal tarafından duyurulan saldırıların, Reuters ve Associated Press'in aktardığı bilgilere göre ABD unsurlarına karşı kullanılan karadan havaya füzeleri hedef aldığı ifade edildi. CENTCOM konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Söz konusu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump için kritik önem taşıyan ara seçimden saatler önce gerçekleşti. Saldırılar, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın sürdürdüğü barış görüşmelerine gölge düşürdü.

Zaten hayat pahalılığı sebebiyle Trump'ın liderliğini yaptığı Cumhuriyetçi partiye sırtını dönen seçmene, saldırıların sadece "savunma amaçlı" olduğu açıklandı.

Saldırılardan hemen sonra Trump'a pazartesi günü erken saatlerde yöneltilen, "salı günkü ara seçimlerin ardından İran'a yönelik operasyonları yeniden başlatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "hayır" cevabını verdi.

İDDİA: 'İRAN'A GİZLİ SALDIRILAR BAŞLADI'

WSJ ise operasyonları, son haftalarda İran'a yönelik gerçekleştirilen ve kamuoyuyla paylaşılmayan gizli saldırılar dizisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Gazetenin kaynakları, söz konusu saldırıların daha küçük çapta yürütüldüğünü ve Trump yönetiminin İran'a karşı askeri harekatın yeniden başladığı sinyalini vermemek için bunları kasten gizli tuttuğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'nın girişinde konumlanan Keşm Adası, savaş süresince ticari gemilere saldırı düzenlemek için kullanıldığı gerekçesiyle daha önce de ABD tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Son haftalarda adaya yönelik operasyonlar kesilmiş olsa da Tahran yönetimi petrol tankerlerini, konteyner gemilerini ve boğazı geçmeye çalışan deniz taşıtlarını hedef alarak su yolunu fiilen kapalı tutma girişimlerini sürdürmüştü.

Doğrulanması halinde bu saldırı, ABD'nin haftalar sonra İran'a karşı kamuoyuna yansıyan ilk operasyonu olacak.

PEKİ YA GÖRÜŞMELER?

Saldırılardan önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın Washington görüşmeler yürüttüğünü duyurmasının ardından Trump ile birlikte bir uzlaşı sağlanması konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan ve ben, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma ihtimali konusunda oldukça olumlu hissediyoruz. Kesinlikle biraz ilerleme kaydettik. Daha fazlasını yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Salı günü sandıkların açılmasına birkaç saat kala Fox News kanalına demeç veren Donald Trump ise çatışmanın etkisini ve ABD ekonomisi üzerindeki ağırlığını "önemsiz" olarak tasvir etti.

Trump, "Şiddetli bir savaş yaşanmıyor. Eğer bir anlaşmaya varamazlarsa bu gerçekleşebilir, ancak onlar bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve bir anlaşmaya varma şansımız oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'dan yaptığı ara seçim kampanyası kapanış konuşmasında petrol fiyatlarındaki sert düşüşü memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, yönetiminin savaşı sonlandırma yönündeki diplomatik çabalarını öne çıkardı.

Savaşın yol açtığı yüksek akaryakıt fiyatları ara seçimlerin en belirleyici tartışma konularından biri haline gelirken, kamuoyu yoklamaları seçmenlerin artan yaşam maliyeti sebebiyle Cumhuriyetçilere tepki gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor.