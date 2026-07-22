Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, delege, seçmen ve milletvekillerinin tüm taleplerine rağmen 'olağanüstü kurultay' yapmayacağını açıklamıştı.



Adli tatilin başlamasıyla birlikte CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, kurmayları ve destekçisi milletvekilleriyle birlikte harekete geçti. Özel, dün son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı ve partisine veda ederek Yeni Parti'nin fitilini ateşledi.



Özel'in Meclis'teki veda konuşmasına 85 CHP'li milletvekili gelirken, bazı milletvekillerinin ise Özel'i desteklediği ve mazeretlerini bildirerek toplantıya gelemedikleri öğrenildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Yeni Parti'ye 90'ın üzerinde CHP'li milletvekilinin geçeceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ 5. PARTİ YAPMAK ÜZERE



Meclis aritmetiğini köklü şekilde değiştirecek bu durum, 2002 yılından bu yana kesintisiz şekilde Türkiye'nin 'ana muhalefet partisi' olan CHP'yi, Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 5. parti haline getirecek.



Halihazırda 135 milletvekiline sahip olan CHP'de en az 90 milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesi durumunda CHP, 46 milletvekiline sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) arkasına düşmüş olacak.



90 vekilin Özel'in partisine transfer olduğu senaryoda Meclis'teki yeni dağılım şu şekilde olacak:



AKP: 277

Yeni Parti: 90

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 45

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Grubu: 20





SEÇİME GİRMEDEN 14. YENİLGİSİNİ ALACAK



2010 yılında CHP Genel Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca yürüttüğü görevinde genel seçimler, yerel seçimler ve referandumlar olmak üzere toplam 13 seçime girdi.



CHP bu seçimlerin tamamında birinci partiliği AKP'ye kaybetti ya da referandumlarda AKP'nin desteklediği seçenek karşısında mağlup oldu.



Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu, bu mağlubiyetiyle birlikte seçimlere dahi girmeden CHP'yi Türkiye'nin ana muhalefet partisi pozisyonundan Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 5. parti konumuna düşürmüş olacak.



