ABD ile İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gittiği iddia edildi. Axios haber sitesinin iki kaynağa dayandırdığı haberde, Hegseth'in ziyaretinin kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi.

OVDA HAVA ÜSSÜ’NDE BİR ARAYA GELDİLER

Habere göre Hegseth, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere 8 gün kala İsrail'de temaslarda bulundu. ABD Savunma Bakanı'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ovda Hava Üssü'nde bir araya geldiği ileri sürüldü.

Axios'un haberinde, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin iddiaya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı, İsrail Başbakanlık Ofisinin ise yöneltilen soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı.

ABD ASKERLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

İsrail ziyareti sırasında ABD askerleriyle de buluşan Hegseth, daha sonra sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesindeki askerleri ziyaret ettiğini belirten Hegseth, ziyarete ilişkin fotoğraf da yayımladı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DESTEK, İRAN'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde desteğini açıklamıştı. Trump, İran'a yönelik açıklamasında ise Tahran yönetimini hedef alarak, "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın desteğine teşekkür eden Netanyahu da İran'a yönelik saldırılara ilişkin mesaj vermişti.