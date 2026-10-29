Flávio Bolsonaro'nun ABD'ye varışı, babası Jair Bolsonaro'nun adımlarını takip etti. Jair Bolsonaro da Aralık 2022'de Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybettikten sonra Orlando'ya gitmiş ve ülkeye dönmeden önce yaklaşık üç ay bir arkadaşının evinde kalmıştı.

Eski başkan daha sonra, Ocak 2021 Kongre baskınına benzetilen Brasília olaylarıyla sonuçlanan darbe planlama suçlamasından mahkûm edilmişti.

Gazetecilerin, Bolsonaro'nun kendisini Brezilya'nın meşru başkanı ilan etmesine ilişkin sorularını yanıtlamaktan kaçınan Donald Trump, "Kendilerine çok haksızlık yapıldığını düşündüm. Fakat dahil olmayacağım; çok garip bir seçimdi" dedi. Bolsonaro ailesini "çok iyi insanlar" diye tasvir etti.