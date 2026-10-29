Brezilya'da düzenlenen başkanlık seçimini kaybetmesinden 24 saatten kısa bir süre sonra, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Trump müttefiki başkan adayı Flávio Bolsonaro, ailesiyle birlikte ülkeden ayrılarak ABD'ye ulaştı.
Seçim mağlubiyetinin hemen ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve pasaportlarını teslim etmesi talep edilen Bolsonaro'nun kaçışı; Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, kıdemli ABD'li yetkililer ve Donald Trump'ın yakın çevresinin ortak girişimiyle sağlandı.
ABD'ye vardıktan sonra resmi açıklama yayınlan Bolsonaro, Başkan seçilen Lula de Silva'nın seçimlerde hile yaptığını ve bir "sürgün hükümeti" kuracağını duyurdu.
Bolsonaro'nun filmleri aratmayan kaçış hikayesinde ise ajanlar, korumalar ve sahte arabalar yolsuzlukla yargılanan Trump müttefikini ülkeden çıkarmak için seferber oldu.
Pazartesi akşamı Brasília'daki konutundan siyah bir araca binen Bolsonaro, aynı renki 4 araçlar birlikte konutundan çıktı.
Evinden ayrılan dört koyu renkli aracın farklı yönlere dağılmasıyla Bolsonaro'nun kaçışı başlamış oldu. Yetkililer ve basın mensupları nezdinde Bolsonaro'nun hangi araçta olduğuna ilişkin belirsizliğe yol açtı.
Hakkındaki adli soruşturmalar seçim öncesine dayanan ancak yenilgi sonrası tutuklanma endişesi yaşayan Bolsonaro için kardeşi Eduardo Bolsonaro ve Trump'ın danışmanı Jason Miller'ın yer aldığı bir grup, özel uçak ayarladı.
Salı gecesi yerel saatle 22:50'de Bolsonaro, eşi ve iki kızı, Brezilya, Arjantin ve Paraguay sınırlarının kesiştiği Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü'nü geçerek Arjantin'in Puerto Iguazú kentine ulaştı.
Arjantin havalimanı güvenlik polisinin eşlik ettiği araç, Iguazú Şelaleleri Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Süreci Puerto Iguazú'dan takip eden Javier Milei'nin üst düzey danışmanı Santiago Caputo, operasyonu koordine etmek adına Eduardo Bolsonaro ile temas kurdu.
Baires Fly şirketine ait "LV-JQW" sefer sayılı Gulfstream G400 tipi özel jete saat 23.30'da binen aile, gece yarısından sonra saat 00.21'de havalandı.
Uçuş manifestosunda İtalyan pasaportuyla seyahat ettiği görülen Bolsonaro ve ailesi, Ekvador'un Guayaquil kentinde yapılan yakıt ikmalinin ardından çarşamba sabahı saat 09.30 sularında Miami-Opa Locka İcra Havalimanı'na indi.
Takım elbisesini geride bırakan Bolsonaro, üzerinde haki bir şort ve mavi bir kısa kollu polo ile Miami'ye iniş yaptı.
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Havalimanında üniformalı görevliler tarafından karşılanan kaçak aday, hızla kendisi için tahsis edilen araca götürüldü.
Sevkiyat sırasında korumalar, şemsiyelerden bir duvar örerek Bolsonaro'nun görüntülenmesini engellemeye çalıştı. Bolsonaro ve ailesi, hızla kendilerini bekleyen arazi aracına bindirildi.
Trump'ın salı günü Bolsonaro ve ailesinin ülkeye kabulünü onaylaması sonrasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun vize girişiminde bulundu, ancak ailenin ABD'ye bir yıl kalmalarına imkan tanıyan "insani şartlı tahliye" statüsüyle giriş yaptığı aktarıldı.
Miami'den yaptığı açıklamada kendisini "Brezilya'nın lideri" olarak nitelendiren Bolsonaro, Trump'a kendisini "özgürlükler ülkesinde" karşıladığı için, Milei'ye ise "cesareti" ve "adalet duygusu" sebebiyle teşekkür etti.
Flávio Bolsonaro'nun ABD'ye varışı, babası Jair Bolsonaro'nun adımlarını takip etti. Jair Bolsonaro da Aralık 2022'de Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybettikten sonra Orlando'ya gitmiş ve ülkeye dönmeden önce yaklaşık üç ay bir arkadaşının evinde kalmıştı.
Eski başkan daha sonra, Ocak 2021 Kongre baskınına benzetilen Brasília olaylarıyla sonuçlanan darbe planlama suçlamasından mahkûm edilmişti.
Gazetecilerin, Bolsonaro'nun kendisini Brezilya'nın meşru başkanı ilan etmesine ilişkin sorularını yanıtlamaktan kaçınan Donald Trump, "Kendilerine çok haksızlık yapıldığını düşündüm. Fakat dahil olmayacağım; çok garip bir seçimdi" dedi. Bolsonaro ailesini "çok iyi insanlar" diye tasvir etti.
Trump yönetiminin sığınma kararı, Bolsonaro ailesinin ABD yönetimiyle uzun süredir yürüttüğü ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
Trump geçen yıl Bolsonaro'ya yönelik muameleyi gerekçe göstererek Brezilya'ya gümrük vergileri uygulamış ve yurt dışı çıkış yasağı getiren Yüksek Mahkeme yargıcına yaptırım kararı almıştı.
Süreçte kilit rol oynayan Milei'nin de temmuz ayında Brezilya'daki bir mitingde Lula da Silva'ya "hırsız" demesi üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.
Bolsonaro'nun ABD'den sürgünde bir siyasi eylemler yürütmeyi planladığı aktarılırken, yaklaşan ABD ara seçimleri öncesinde Beyaz Saray'ın sığınma sağlamanın ötesine geçme ya da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın zaferine itiraz etme niyetinde olmadığı kaydedildi.
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