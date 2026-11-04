Partisinin ABD ara seçimlerinde yaşadığı ağır mağlubiyetten sonra POLITICO'ya verdiği röportajda İran'a karşı başlattığı savaşı savundu, İran'a karşı nükleer saldırı yapılıp yapılmayacağını değerlendirdi.
POLITICO'dan Dasha Burns'e konuşan Trump, "listede olsaydım kazanırdım, listede olmadığım için kazanamadım" dedi.
İran hakkındaki kararlarının seçimde oynadığı rol sorulduğunda Trump şu ifadeleri kullandı:
"Birçok kişi, İran yüzünden petrol fiyatlarından bahsediyor."
"Ancak İran konusunda aldığım kararın, ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için kesinlikle doğru olduğuna ve hala da öyle olduğuna tam anlamıyla inanıyorum."
"Durumu inceleyeceğiz ve bir şey yapma fırsatı görürsek, bu ülke için en iyisini yapacağız."
ABD Başkanı, İran'a karşı nükleer silah kullanılacağı yönünde iddiaları hakkında da yorum yaptı. Başkan, şu ifadeleri kullandı:
"Buna ihtiyacım yok. Onları zaten %90 oranında ortadan kaldırdık. Yani buna ihtiyacım yok."