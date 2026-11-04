"Birçok kişi, İran yüzünden petrol fiyatlarından bahsediyor."



"Ancak İran konusunda aldığım kararın, ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için kesinlikle doğru olduğuna ve hala da öyle olduğuna tam anlamıyla inanıyorum."

"Durumu inceleyeceğiz ve bir şey yapma fırsatı görürsek, bu ülke için en iyisini yapacağız."