Bolsonaro, Hakkındaki kara para aklama soruşturması kapsamında Yüksek Mahkeme'nin verdiği "pasaportunu teslim et" kararına uymayarak ailesiyle birlikte gizlice Brezilya'dan ayrılarak ABD'nin Miami kentine sığındı.

LULA YÖNETİMİNİ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Ülkeden çıkışına ve ABD'ye yerleşmesine destek verdikleri gerekçesiyle Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye teşekkür eden Bolsonaro, yayımladığı açık mektupta oyların organize bir suç şebekesi tarafından çalındığını iddia ederek Yüksek Mahkeme ve Lula yönetimini seçim darbesi yapmakla suçladı.

Seçim hilesi iddialarına dair somut hiçbir kanıt sunamayan Bolsonaro, uluslararası gözlemcilerin adil ve şeffaf bulduğu seçimlerin sonucuna, sol eğilimli bir eyalette oy verme süresinin Yüksek Mahkeme kararıyla iki saat uzatılmasını gerekçe gösterdi.

Yapılan resmi analizler ek sürede kullanılan yaklaşık 35 bin oyun genel sonuca etkisinin yüzde 0,03 gibi sembolik bir düzeyde kaldığını ve benzer bir uzatma talebini yağmur gerekçesiyle Bolsonaro cephesinin de yaptığını ortaya koyarken; 60 milyon seçmenin hakkını savunduğunu öne süren Bolsonaro'nun bu çıkışı karşısında Lula hükümeti ve yargı makamları sessizliğini koruyor.