Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta görevi devralması planlanan Espriella'ya yönelik sert suçlamalarda bulunan Petro, seçim sonuçlarının organize bir siber müdahaleyle değiştirildiğini öne sürdü.

Espriella’nın seçimi aslında kazanmadığını iddia eden Petro, oylama sistemine Los Angeles merkezli ve Bautista kardeşlere ait bir IP sunucusu üzerinden algoritmalarla müdahale edildiğine dair tüm bilgilere sahip olduklarını belirtti.

Kolombiya lideri, bu algoritmaların hiç oy kullanmayan vatandaşların nüfus kayıtları üzerinden devreye sokulduğunu, böylece sahte seçmen yaratıldığını ya da tek tip jürilerden oluşan sandıklarda hayali oylar üretildiğini savundu.

Seçimlerde geniş çaplı "hile" yapıldığını ileri süren Petro, Espriella'nın iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'ya karşı yurt dışındaki sandıklarda 177 bin oy farkla öne geçmesini şaibeli olarak nitelendirdi.

SEÇİME YABANCI ŞİRKETLER DAHİL OLDU

Yurt dışı sandıklarındaki jüri üyelerinin ABD veya İspanya'da ikamet eden kişiler yerine yasa dışı bir şekilde Kolombiya'dan götürüldüğünü iddia eden Petro, Dünya Kupası için yurt dışına gidenlerin ve oy kullanmayan kişilerin isimleriyle mükerrer oy kullanıldığını öne sürdü.

Sürece yabancı şirketlerin de dahil olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Petro, Bautista kardeşlere söz konusu şaibeli algoritmaları ve lojistik desteği sağlayan firmanın "Black Cube" adlı İsrailli bir özel istihbarat şirketi olduğunu belirtti. Ayrıca, "Balart" isimli lobicilik şirketine Espriella'nın imajını temizlemek ve ABD Başkanı Donald Trump'ı destek için ikna etmek amacıyla milyonlarca dolar ödendiğini iddia etti.

HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Petro, Trump'ın Espriella’nın geçmişteki uyuşturucu kaçakçılığı ve soykırım ilişkilerinden haberdar olmadığını bizzat gözlemlediğini söyledi.

Trump'a kendi istihbarat servisleri aracılığıyla Espriella’nın geçmişini, nasıl ABD vatandaşı olduğunu ve aralarında "Boliche" takma adlı kişinin de bulunduğu ortaklarını araştırması çağrısında bulundu.

Halkı 20 Temmuz'da meydanlara çıkmaya davet eden Petro, yeni hükümetin meşruiyetini tanımadığını yineleyerek, seçim sonuçlarının İsrailli istihbarat şirketi ve Kaliforniya merkezli sunucular vasıtasıyla manipüle edildiğini savundu.

ABD VE İSRAİL YANLISI

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen 47 yaşındaki avukat ve milyoner iş insanı Abelardo de la Espriella’nın, normal şartlar altında görevi 7 Ağustos'ta Petro'dan devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla ve İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme vaadiyle bilinen sağcı Vatan Savunucuları Hareketi adayı Espriella, ikinci turda oyların yüzde 49,66'sını alarak, yüzde 48,70'te kalan iktidar ittifakı adayı Ivan Cepeda'yı az bir farkla geride bırakmıştı. Seçimlerin hemen ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep eden mevcut Cumhurbaşkanı Petro ile yeni yönetim arasındaki meşruiyet krizi tırmanmaya devam ediyor.