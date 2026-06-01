Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının (Registraduria Nacional del Estado Civil) kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 96'sı açıldı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamladı.

İktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia oyların yüzde 6,86’sını alarak üçüncü olurken, onu yüzde 4,20 ile Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve yüzde 0,95 ile Sistemi Yıkmak Hareketinin adayı Raul Santiago Botero takip etti.

Hiçbir adayın oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamaması nedeniyle, en çok oyu alan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol görüşlü aday Ivan Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda Kolombiya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise, seçim sonuçlarını tanımadığını belirtti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan cumhurbaşkanı seçim sonucunu eleştirdi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulayan Petro, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi."

Petro, resmi seçmen kayıtları ile sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürerek, "Seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Petro'nun sosyal medya paylaşımında hedef aldığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri olduğu belirtildi.

İLK TURU ÖNDE GÖTÜREN ADAY TEPKİ GÖSTERDİ

İlk turu kazanan Abelardo de la Espriella, Petro'ya tepki gösterdi

Barranquilla kentinde destekçilerine seslenen De la Espriella, birinci turun galibi olduklarını belirterek, "Gustavo Petro, seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin, çünkü halk ayağa kalkar ve sizi cezalandırır. Sayın Petro ve Ivan Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz." dedi.

ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Abelardo de la Espriella ABD'ye seslenerek şunları söyledi: "Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız. Bugün halk, iradesini ortaya koydu. Siyasi tarihte ilk kez, bağımsız, sözünü sakınmayan ve gereken kararlılığa sahip bir lider, zafere ulaşmak adına ilk turu kazandı. ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Bu mücadelenin en ön safında ben olacağım. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım."