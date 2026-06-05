MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane’de Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin; ayrıca yurt genelinde 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacağını belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamasında kamuoyu araştırma şirketlerine de eleştiriler yönelten Yıldız, seçmeni yönlendirmek amacıyla yalan, yanıltıcı ve eksik bilgiler sunulduğunu savundu. Masa başında kurulan ilişkilerle siyasi partilere oy oranı biçildiğini öne süren Yıldız, bu durumun ara seçimlerin ardından bir kez daha ortaya çıkacağını ifade etti.