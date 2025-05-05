DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen cenaze töreninden çıkmak üzereyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ne kadar ceza alacağı merak konusu oldu.

Saldırı sonrası kanlı geçmişi de ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu'nun 2004'te iki çocuğunu öldürme suçundan 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıvermeden yararlanarak 2020'de serbest kaldığı öğrenildi.

Tengioğlu'nun işlediği suç, şartlı salıvermeyi de tartışılır hale getirirken, avukat Rezan Epözdemir merak edilen soruyu yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre, "Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bununla ilgili bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Biz de otomatik olarak adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. 'Hemen bu durumdan faydalansın' diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil" dedi.

'DAHA ÖNCEKİ SUÇLARIN CEZASINI ÇEKECEK'

"Tengioğlu, hem Özgür Özel'e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek" diyen Epözdemir, şunları kaydetti:

"Türk Ceza Kanunu (CMK) 86. maddesindeki kasten yaralama söz konusu olur. CMK 100. madde değişti yaralamalarda iki yılın altında bile kalsa tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burda da 4 aydan bir yıla kadar bir hapis söz konusu. Denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği için hem bu suç nedeniyle cezasını yatacak, hem de şartlı salıverme kararı geri alınacak. Tekrardan önceki suçtan kalan cezasını çekmek üzerine cezaevine geri alınacak."