Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ve AKP'li milletvekillerine yönelik farklı konulardaki çağrılarının "karşılıksız" kalması dikkat çekiyor.

Sözcü TV Ana Haber'de Can Coşkun, Erdoğan'ın toplumda karşılık bulamayan "yastıkaltı altın", "dövizden TL'ye geçiş", "en az 3 çocuk" ve "alkolü bırakın" gibi birçok çağrısını derledi:

"Mesela “yastık altındaki altınları çıkarın” dedikten sonra, yastık altı oranının artması ve bugünlerde bu oranın arttığının aslında anlaşılması. Bugün itibarıyla bozdurmaya gidenler, o günlerde “iyi ki bozdurmamışız altınları, yasaya sokmamışız” diyorlar.

“Dövizden Türk Lirası’na geçin” dediği yıllar hala hafızalarda. Dövizde kalışın sürmesi, ardından Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle maalesef enflasyon karşısında vatandaş kendini korumaya almaya çalıştı.

2023’e katılım oranına baktığınızda, seçimin ikinci turunda katılım düşüyor. “En az üç çocuk” söylemi doğum oranlarının düşüşüne dair dile getiriliyor ama ne kadar değiştirdi, takdir sizin.

“Alkolü bırakın” dedi; düzenli tüketimin zararlı olduğuna dair vurgular yapıldı elbette, ancak tüketimin arttığına yönelik raporlar Meclis’e geldi.

Meclis demişken, yoklamaları ihmal etmeyin uyarısını özellikle AK Parti milletvekillerine söyledi. Devamsızlığı sürdürenler var; onların da siyaseten biletinin kesildiğini biliyoruz."

Coşkun şu yorumu yaptı:

"Ama bir şah düşmek isterim: “Yetkiyi verin” diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve o yetkiyi seçim dönemlerinde alıyor. O konuda dinlendiğinin altını çizelim."