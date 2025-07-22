Türkiye’de siyaset kurumuna duyulan güven sarsılıyor. Son yapılan bir kamuoyu araştırması, seçmenin önemli bir bölümünün mevcut siyasi partilere çözüm adresi olarak bakmadığını gözler önüne serdi. Ankette vatandaşlara “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 31.4’ü "hiçbiri" seçeneğini işaretledi.

"Hiçbiri" yanıtının yüzde 30’un üzerine çıkmış olması, toplumsal beklentilerin partiler tarafından yeterince karşılanamadığına işaret ediyor.

Temmuz ayında 1985 kişiyle yapılan ankette AKP diyenlerin oranı yüzde 23, CHP diyenlerin oranı yüzde 17.6 oldu.

DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 5.4 olurken, onu yüzde 4 ile MHP, yüzde 2 ile İYİ Parti, yüzde Zafer Partisi yüzde 1.8 oldu.

Geçtiğimiz aylarda da yapılan anketlerde vatandaşlar Türkiye'nin sorunlarını mevcut partilerden hiçbirinin çözebileceğine inanmadığını belirtmişti.