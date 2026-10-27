İsrail'de gerçekleşen seçimlerde, Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre öğle saatleri itibarıyla seçmen katılım oranı yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

2022 seçimlerinde aynı saatte yüzde 28,4 seviyesinde olan katılım oranını geride bırakan bu tablo, Yom Kippur Savaşı'nın ardından düzenlenen 1973 seçimlerinden bu yana aynı saat diliminde görülen en yüksek katılım oldu.

Durum böyle olunca sürekli devam eden savaşlardan ve 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırı hakkında önceden bilgi almasına rağmen müdahale etmediği ortaya çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kaybetme ihtimali olan seçimde kılıfını hazırladı.

Netanyahu, önceki seçimlerdeki tartışmalı yöntemlerine dönerek güneydeki Arap seçmenlerin "sandıklara akın ettiği" yönünde uyarılarda bulundu.

Durumu değerlendiren Netanyahu, "Bu ciddi. Bu suç teşkil ediyor. Her bir kişiye ulaşacaklar. Uyarıldınız" ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın partisi Partisi Likud ise seçimin kaybedilmesi durumunda "seçim çalındı" iddialarını kamuoyuna yaymaya hazırlanıyor

'SEÇİMİ ÇALIYORLAR!'

Likud seçmenlerine yönelik bir video yayımlayan Netanyahu, seçmenlere rüşvet verme şüphesiyle gözaltına alınan üç Ra'am çalışanına atıfta bulunarak, "Bizden seçimi çalmaya çalışıyorlar" dedi ve Arap asıllı seçmenin sandıklara akın ettiğini söyledi.

İstatistikleri nereden aldığını açıklamaksızın Necef'teki Arap seçmen oranlarının Yahudilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu öne süren Netanyahu, "Gidip oy kullanmalısınız. Siz de sandığa koşmalısınız. Plaj yok, barbekü yok, herkes Likud'a oy vermeye gidiyor" çağrısında bulundu.

Netanyahu ayrıca, muhalefetteki Siyonist ve Arap partilerin kazanmasının "bildiğimiz Yahudi devletinin sonunu getireceği" uyarısını yaparak, "tehlikede olan, Yahudi devletimizin geleceğidir" dedi.

PARTİSİNDEN İDDİALARA DESTEK GECİKMEDİ

Likud Ulaştırma Bakanı Miri Regev de Başbakan Netanyahu'nun herhangi bir kanıta dayanmayan seçimde hile iddialarını yineleyerek adı açıklanmayan aktörlerin seçimi çalmaya çalıştığını iddia etti.

Regev, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimi ve ülkeyi bizden çalmaya çalışıyorlar. Ya sağ ya Filistin" diyerek destekçilerini oy kullanmaya çağırdı.

Likud bakanları ve müttefikleri, Rahat dahil olmak üzere Arap yerleşimlerindeki yüksek katılım haberlerine ve buna karşılık Likud kalelerindeki düşük katılıma ilişkin endişelerini dile getirdi.

Siyasi partilerin ülke genelindeki oy verme merkezlerinde usulsüzlük yapıldığına dair artan şikayetlerine yanıt veren Merkez Seçim Komisyonu, oy pusulalarına sistemli bir müdahale yapıldığına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

Komisyon açıklamasında, "İnternette dolaşan iddiaların aksine, şu anda oy pusulalarında sistemli bir tahrifat olduğuna dair hiçbir işaret bulunmamaktadır" ifadelerine yer vererek münferit bildirimlerin derhal ele alındığını duyurdu ve kamuoyunu güncellemeler için resmi kanalları takip etmeye çağırdı.

İSTİHBARAT ŞEFİNDEN 'SEÇİM İYİ GİDİYOR' MESAJI

Şin Bet Direktörü David Zini, seçimlerin ülke genelinde nasıl yürütüldüğünü gözlemlemek üzere Knesset'teki Merkez Seçim Komisyonu komuta merkezini ziyaret etti.

Zini; Komisyon Başkanı Yargıç Noam Sohlberg ve Genel Direktör Vekili Dean Livne ile birlikte birimleri gezdi. Ziyaret sırasında Sohlberg, seçim hazırlıklarındaki yardımları için Zini'ye teşekkür ederek, "Seçim zamanı geldiğinde bize çok ihtiyaç duyduğumuz ilgiyi gösterdiniz ve bunun için teşekkür ederim" dedi.

Seçim gününün şu ana kadar "iyi ilerlediğini" ve "bu durumun hafife alınmaması gerektiğini" belirten Zini, tesis incelemesinin ardından, "Seçmen katılımı yüksek ve İsrail vatandaşlarına seçimlerin düzgün ve ilham verici bir şekilde izlendiğini ve yürütüldüğünü güvenle söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.