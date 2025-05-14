14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden TBMM’ye giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini açıklayarak bugün AKP’ye geçti. Rozetini, AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
EKİCİ'YE TEPKİ YAĞDI
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan sosyal medya hesabı üzerinden Ekici'ye tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün ise ''İnsanlıktan istifa etmişsin…. Gelecek Partisi’den istifa etsen ne yazar.. Haklarını aşırdığın insanların vebalini dünya ve ahirette çekeceksin…'' paylaşımını yaptı.