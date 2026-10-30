Ekranların tanınan oyuncularından Seda Akman, önceki gün İstanbul Bebek'te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Bebek yokuşunda sohbet eden ikili, gazetecileri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Akman'ın yanındaki erkeğin yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekerken oyuncu, özel hayatına ilişkin soruları sessiz kalarak geçiştirdi. YANINDAKİ ERKEK YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI Magazin muhabiri Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Bebek'te koyu bir sohbete dalan Seda Akman ve erkek arkadaşı, objektifleri fark edince neye uğradığını şaşırdı. Oyuncunun yanındaki kişi, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü saklamaya çalıştı.



ÖZEL HAYATI HAKKINDA KONUŞMADI Gazetecilerin özel hayatına ilişkin sorular yönelttiği Seda Akman ise sessizliğini korudu. Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, arkadaşıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.

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