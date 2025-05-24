Oyuncu Seda Bakan 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenmişti. Çift, 2019'da Leyla'yı, 2022'de de kızları Ela'yı kucaklarına almıştı.

Seda Bakan bugün Instagram hesabından kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu.

"ÇOCUĞUMU 6 YAŞINA ERKENDEN SOKUYORUM"

Kızı Leyla ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan oyuncu "Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay" ifadelerini kullandı.