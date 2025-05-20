Hadise ile Seda Bakan, 'Esas Oğlan' dizisinde kamera karşısına geçmiş ancak daha sonra iki ismin arası açılmıştı.

Önceki gün ise Seda Bakan'ın bir sosyal medya kullanıcısının şu yorumunu beğenmesi çok konuşuldu: "Önce Tuba (Büyüküstün) sonra Hadise... Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?"

Bu olayın ardından Seda Bakan Instagram hesabına başka birilerinin girdiğini duyurdu.

Oyuncu, giriş ekranını "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!" mesajıyla paylaştı.

Seda Bakan'ın avukatı da "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi / kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

"SANATÇI ARKADAŞLARIMI HEDEF GÖSTERMEYİN"

Seda Bakan'ın Instagram'ını Hadise'nin kullandığına dair çıkan söylentinin ardından Bakan tekrar açıklama yaptı:

"Hesabıma giren kişiler elbette benim daha önce birlikte çalıştığım sanatçı arkadaşlarım değil lütfen konuyu böyle mantıksız bir noktaya çekmeyin. Hiçbir sanatçı arkadaşımı hedef göstermeyin..."