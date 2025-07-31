Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmuştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında, Antalya Belek'teki bir otelde sahne almıştı.

Ünlü pop yıldızı, 50 dansçısının eşliğinde 35 şarkı seslendirmiş, konserin ardından da doğum gününü kutlamıştı.

Jennifer gitse de etkisi sürüyor. Konserle ilgili geçen gün herkesi şaşırtan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Jennifer Lopez'i izlemeye giden Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci, Bensu Soral gibi isimlerin, sanatçıyla fotoğraf çekilebilmek için arabulucuya 1 milyon TL ödediği öne sürüldü.

"İNANMAYIN"

Ancak Seda Bakan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı:

"Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için böyle yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLO, konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza özellikle sosyal medyada inanmayın, paylaşmayın."