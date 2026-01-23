2025'in mayıs ayında, G.O.R.A'nın devam filmi hazırlığında olduğunu duyuran Cem Yılmaz herkesi heyecanlandırmıştı.
"Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyen Cem Yılmaz, devam filminin adının 'Gora 4 Gora' olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.
Herkes filmle ilgili detayları beklerken Cem Yılmaz'ın ilk hamlesi Ozan Güven'le olmuştu.
Yakın dostu, filmde 216'yı canlandıran Ozan Güven'le 'Gora 4 Gora' pastası üflediği bir video paylaşan Cem Yılmaz'ın bu hamlesi Ozan Güven'in G.O.R.A'nın demirbaşlarından biri olarak kadroda yerini çoktan aldığını düşündürmüştü.
Ve Ozan Güven, 'Gora 4 Gora'nın ilk oyuncusu sanılmıştı.
Ancak Cem Yılmaz'ın geçenlerde 'Gora 4 Gora' kadrosunu paylaştığı fotoğrafta Ozan Güven'in yer almadığı görülmüştü.
Bu da akıllara tek bir soruyu getirmişti; Cem Yılmaz, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven'i kadrodan çıkarmış olabilir mi?
Şimdi de Seda Bakan'dan bir hamle geldi. Bakan, Arif V 216'da birlikte rol aldığı Ozan Güven'i takipten çıktı.