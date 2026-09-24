Bakan'ın tercih ettiği siyah çizme, diz altına kadar uzanan yapısıyla ilk bakışta klasik bir modeli andırıyor. Ancak ayak kısmındaki açık tasarım, modeli sıradan çizmelerden ayırıyor. Parmakların tamamen açıkta kaldığı ayakkabı, çizme ile parmak arası sandalet formunu aynı tasarımda buluşturuyor.

ÇİZME VE SANDALETİ BİR ARAYA GETİRDİLER

Sıra dışı çizme, açık burunlu ve parmak arası tasarımıyla klasik modellerden ayrılıyor. Diz altına kadar uzanan siyah deri modelin ön kısmında ayak ve parmaklar açıkta kalırken, ince topuklu yapısı da dikkat çekiyor. Alışılmışın dışındaki görünümü, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yoruma neden oldu.

Etkinlikten paylaşılan görüntülerin ardından modelin tasarımı kadar fiyatı da çok konuşuldu.

FİYATI 58 BİN 500 TL

Magazin kaynaklarında paylaşılan bilgilere göre Seda Bakan'ın tercih ettiği çizmenin fiyatı 58 bin 500 TL. Açık burunlu ve parmak arası tasarımıyla dikkat çeken modelin yüksek fiyat etiketi, ayakkabıyı kısa sürede sosyal medyada konuşulan moda parçalarından biri haline getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ayakkabının çizme ile sandalet arasında kalan sıra dışı görünümüne dikkat çekerken, bazı yorumlarda ise özellikle fiyatı öne çıktı.