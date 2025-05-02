'Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan 'Hafize Ana'sı, 'Gülen Gözler'de Münir Özkul'un tonton eşi 'Nezaket Hanım'ı, 'Neşeli Günler'in turşucu annesi, inatçı 'Saadet Hanım'ı, 'Uykudan Önce' isimli televizyon programının 'Masalcı Teyze'si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak.
Filmde Naşit'in yaşamına eşlik eden önemli isimlerden Müjde Ar'a da yer verilecek. Usta oyuncuyu ise Seda Bakan canlandıracak.
Seda Bakan role hazırlık sürecinde önceki gün Müjde Ar'la bir araya geldi.
"HEYECAN, KORKU, MERAK, MUCİZE"
Bakan, 2 saat süren buluşmanın ardından Instagram hesbaından paylaştığı fotoğrafa "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düştü.