Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında, Pepsi ve Doritos sponsorluğunda yarışan başarılı pilot Seda Kaçan, sergilediği üstün performansla hafta sonuna damgasını vurdu. 5 Temmuz Pazar günü TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilen organizasyonda, Maxi ve Süper Grup olmak üzere iki farklı kategoride toplam 23 otomobil start aldı.

Hafta sonunun ilk gününde etkili olan sağanak yağış, resmi antrenmanlar ve sıralama turlarında pilotlara zorlu anlar yaşattı. Değişken pist koşulları, doğru lastik seçimi, araç ayarı ve konsantrasyonu belirleyici hale getirirken; pazar günü güneşli havada koşulan iki yarış ise yüksek tempo, yakın mücadeleler ve heyecan dolu geçişlere sahne oldu.

Hafta Sonunun En Hızlısı Yine Seda Kaçan

Şampiyonanın iddialı isimlerinden Seda Kaçan, hafta sonu boyunca sergilediği yüksek tempo ve istikrarlı sürüşle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Seansların genelinde güçlü zamanlara imza atan başarılı pilot, çekişmeli geçen ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyumdaki yerini aldı.

İkinci yarışta ise temposunu daha da yükselten Kaçan, rakiplerine geçit vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Bu sonuçla podyumun zirvesine çıkan Seda Kaçan hem hafta sonunu zaferle noktaladı hem de şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Kaçan: Limitleri Zorlamak Harika Bir Duygu

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, elde ettiği sonuçtan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul Park gibi teknik ve dünyaca ünlü bir pistte yarışmak her zaman çok özel. Cumartesi günü yağmur nedeniyle şartlar gerçekten çok değişkendi ve pist sınırlarında kalmak büyük bir konsantrasyon gerektiriyordu. Pazar günü ise bambaşka bir hava ve tamamen kurumuş bir asfaltla karşılaştık. İlk yarıştaki ikinciliğin ardından ekibimle birlikte detaylı bir analiz yaptık ve ikinci yarışta hedeflediğimiz tempoyu yakalayarak podyumun zirvesine çıkmayı başardık. Pepsi ve Doritos’un desteğiyle bu yolda yürümek bana her virajda ekstra güç veriyor.”

Şampiyonadaki istikrarlı performansını sürdüren Seda Kaçan, bu sonuçlarla birlikte liderlik mücadelesindeki güçlü konumunu pekiştirdi. AVIS Türkiye Pist Şampiyonası, Ağustos ayında koşulacak heyecan dolu yarışlarla devam edecek.