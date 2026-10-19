Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ve 5. ayakları, TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. 23 sporcunun mücadele ettiği ve 11 bin seyircinin tribünlerden takip ettiği yarışta, Pepsi, Doritos ve Bingo'nun desteğiyle mücadele eden Texaco Team AMS sporcusu Seda Kaçan, performansıyla hafta sonuna damga vurdu. Çift ayak üzerinden toplam dört yarışın koşulduğu organizasyonda Kaçan, her iki sıralama seansında da pole pozisyonunun sahibi oldu. Sezonun en hızlı tur zamanlarına imza atan başarılı pilot, elde ettiği birincilik ve ikinciliklerle dört yarışın tamamında podyuma çıkarak şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etti.

Tarihi Şampiyonluğa Son Bir Adım

2026 sezonuna Türkiye Pist Şampiyonluğu hedefiyle başlayan Seda Kaçan, sezonun en kritik hafta sonlarından birinde ortaya koyduğu performansla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sıralama turlarında gösterdiği hızın yanı sıra yarışlardaki kararlı sürüşüyle de dikkat çeken Kaçan, İstanbul Park'ta dört yarışın dördünden de podyumla ayrıldı. Sezon boyunca elde ettiği galibiyetler ve topladığı puanlarla şampiyona liderliğini sürdüren Kaçan, artık Türk motor sporları tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde bugüne kadar hiçbir kadın pilotun ulaşamadığı Türkiye Şampiyonluğu unvanını hedefleyen Kaçan, final ayağına şampiyonanın lideri olarak çıkacak.